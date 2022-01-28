Дончан предупредили о сильных порывах ветра

28 янв. 20:42

В ближайшее время и по 31 января в Ростовской области усилится ветер, его скорость в порывах будет составлять до 18 м/с, - предупредили в областном гидрометцентре ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС".

Ростовчан попросили соблюдать максимальную осторожность и держаться подальше от деревьев, мачт, раскачивающихся вывесок, рекламных щитов и прочих ненадежных построек, - передает "АиФ-Ростов".

Также жителей области предупредили о возможных обрывах электропроводки и как следствие – перебоях в электроснабжении.