Иранский газ снова пошел в Турцию

28 янв. 20:31

Иран пока в ограниченном объеме возобновил поставки природного газа в Турцию, - сообщила сегодня турецкая нефтегазовая компания Botas.

"Поставки природного газа в нашу страну через пункт Гюрбулак - Агры не могли осуществляться из-за неисправности в системе транспортировки газа на иранской стороне. Теперь они начались в ограниченных количествах в тестовых целях", - говорится в распространенном заявлении, передает ТАСС.

По данным иранского информационного агентства Shana, возникшие 19 января технические неполадки, из-за которых было решено приостановить поставки газа на 10 дней, устранены. По версии иранской стороны, произошла утечка газа на турецкой станции.