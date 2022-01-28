Медики Ставрополья в понедельник начнут вакцинацию детей от коронавируса

28 янв. 20:12

Вакцинация детей 12-17 лет включительно от коронавируса на Ставрополье начнётся 31 января, - сообщил сегодня министр здравоохранения края Владимир Колесников.

Кампания по иммунизации будет проходить только в медицинских учреждениях, уже составлен список из 38 задействованных в ней организаций, к которым по месту проживания прикреплены дети.

"Чтобы детям пройти вакцинацию, от их родителей обязательно понадобятся информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и заявление. Их уже оформили 1532 родителя", - сообщил министр, передает "АиФ-Ставрополье".

Перед прививкой каждого ребенка на предмет возможных противопоказаний для вакцинации осмотрят врачи, а родителей заранее предупредят о возможных побочных явлениях.

С начала января в ежесуточном приросте заболевших коронавирусом около трети составляют дети.

Напомним, ранее сегодня глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил министерству здравоохранения региона на основе системного анализа выработать четкий алгоритм действий по локализации распространения COVID-19 среди детей. кроме того, ведомство должно подготовить комплекс мер профилактики для минимизации рисков развития медицинских осложнений у несовершеннолетних.