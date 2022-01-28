Россия расширила ответные санкции против Евросоюза

28 янв. 19:54

Россия расширяет ответный список представителей стран и институтов Евросоюза, на которых распространятся запрет на въезд в Россию. Такое сообщение распространила пресс-служба МИД РФ.

В нем говорится, что ЕС продолжает вести "неправомерную, деструктивную и бессмысленную политику" односторонних антироссийских санкций, которые принимаются на основании "бездоказательных, а порой и откровенно абсурдных обвинений".

В связи с этим Москва приняла решение расширить ответный список стран и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ.

"Российские ответные меры коснулись, в первую очередь, руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают", - пояснили в министерстве.

В МИД добавили, что в ответный список также вошли силовики, представители органов законодательной и исполнительной власти стран ЕС, которые несут личную ответственность за продвижение антироссийской политики и реализацию шагов, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и прессы.