"Газпром" стал единым оператором газификации Дагестана

28 янв. 19:46

Компания "Газпром газификация" стала единым оператором новой концепции газификации Дагестана, - сообщили в пресс-службе главы республики.

"Новая концепция газификации под управлением единого оператора газификации, которым для Дагестана стало ООО "Газпром газификация", позволит ускорить темпы газификации населенных пунктов, а также обеспечит возможность догазификации уже газифицированных населенных пунктов. Решение проблем газового комплекса и его развитие, несомненно, требует консолидации наших усилий", - рассказал глава региона Сергей Меликов в ходе совещания о взаимодействии компаний группы "Газпром" с правительством республики, передает ТАСС.

Ранее между правительством и компанией была подписана программа развития газификации, которая предусматривает возможность подключения к газу более 41 тыс домовладений Дагестана, - напомнил посетивший республику с рабочей поездкой заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

Инвестиции на газопроводы-отводы и газораспределительные станции составят 1,6 млрд рублей, на межпоселковые сети - 11,5 млрд рублей и на строительство внутрипоселковых газопроводов - 666 млн рублей, - добавил Маркелов.