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Житель кубанского Кореновска выяснял отношения с отцом с помощью ружья

Житель кубанского Кореновска выяснял отношения с отцом с помощью ружья

Жителя кубанского Кореновска подозревают в покушении на убийство отца, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. 

Сегодня утром родственники поссорились на бытовой почве. Подозреваемый не менее восьми раз выстрелил отцу в область головы из охотничьего ружья. Потерпевший успел обратиться за помощью к дочери, которая вызвала скорую и полицию. Медики оказали пострадавшему своевременную помощь и госпитализировали его, - передает "АиФ-Юг".  

В настоящее время фигурант задержан. В отношении 51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о его аресте.

Расследование продолжается. 

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