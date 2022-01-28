Житель кубанского Кореновска выяснял отношения с отцом с помощью ружья

28 янв. 19:31

Жителя кубанского Кореновска подозревают в покушении на убийство отца, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сегодня утром родственники поссорились на бытовой почве. Подозреваемый не менее восьми раз выстрелил отцу в область головы из охотничьего ружья. Потерпевший успел обратиться за помощью к дочери, которая вызвала скорую и полицию. Медики оказали пострадавшему своевременную помощь и госпитализировали его, - передает "АиФ-Юг".

В настоящее время фигурант задержан. В отношении 51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о его аресте.

Расследование продолжается.