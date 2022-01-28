Вымогателя-шантажиста обезвредили в Пятигорске

28 янв. 19:19

Уголовное дело по факту вымогательства расследуют полицейские в Пятигорске, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В полицию обратилась 28-летняя местная жительница, которая рассказала, что ее знакомый, угрожая предать огласке информацию, порочащую ее достоинство, вымогает у нее деньги - 50 тыс рублей.

"Потерпевшая деньги злоумышленнику не передавала, но восприняла угрозы реально и обратилась с заявлением в полицию", - уточняется в сообщении.

Оперативники установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел внутренних дел, где 25-летний местный житель дал признательные показания.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Ведутся необходимые процессуальные действия по документированию противоправной деятельности вымогателя.