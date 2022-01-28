Какие возможности и кому даст открытие Зангезурского коридора

В результате 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном в конце 2020 года было достигнуто соглашение о прекращении огня. Через год после завершения конфликта декабрьская встреча в Брюсселе позволила достичь договоренности о Зангезурском транспортном коридоре, который будет проходить от Каспийского моря на востоке до Средиземного моря на западе через территорию как Азербайджана, так и Армении с Турцией, пишет Eurasia Review.

Коридор будет выгоден Турции с ее политикой, предполагающей участие в делах региона – коридор дает возможность выйти за рамки дипломатических инициатив. Армении, экономика которой на протяжении десятилетий страдала из-за политической и экономической изоляции, транспортный маршрут принесет столь необходимый доход. Азербайджану - стране, экономика которой основана на экспорте нефти и газа - в условиях глобальной декарбонизации это поможет ускорению диверсификации экономики от ископаемого топлива.

В долгосрочной перспективе может появиться потенциал для сотрудничества всех трех стран, наряду с Грузией, Россией и Ираном, по замене Мецаморской АЭС, которая обеспечивает большую часть потребностей Армении в энергии и остается угрозой для безопасности всего региона.

Открытие Зангезурского коридора также создаст возможности для западных стран, особенно Великобритании и ЕС. Предстоит заключение контрактов не только на работы по созданию транспортного коридора, но и по масштабному восстановлению Карабаха, который в 1994 году был оккупирован Арменией, но в ходе войны 2020 года был освобожден.

Великобритания, как мировой лидер в области разминирования и обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, уже предоставила государственное финансирование на осуществление операций по разминированию территорий. Специализирующиеся на разминировании частные британские компании внесли вклад в усилия Азербайджана, благодаря которым к концу 2021 года было очищено около 21 тысячи гектаров земли, в том числе обезврежено около 53 тысяч мин. Другая британская компания совместно с властями разработала генеральный план восстановления региона.

С поступлением иностранных инвестиций становится очевидным, что благодаря потенциальному достижению мирного соглашения в будущем, интерес со стороны иностранных инвесторов в дальнейшем будет только расти. Но светлое будущее всего региона зависит от дальнейшего успеха мирных переговоров между лидерами двух стран.

Этот переговорный процесс будут непростым, неизвестно сколько времени потребуется для его завершения. Однако есть и другие примеры дивидендов от заключения мира, на которых следует сосредоточиться, начиная с наиболее очевидных, появившихся благодаря окончанию войны в Европе 70 лет назад. Обстоятельства, конечно, были очень разные – и в случае Армении и Азербайджана никто не предлагает нечто столь же обширное, как политический и экономический союз европейских государств.

Ясно, что процветание соседних стран основано на их решимости избежать войны. Как только это условие будет обеспечено, а демаркация и делимитация границ будет, наконец, завершена, через эти границы станет возможным устойчивое развитие экономического сотрудничества. Как это будет происходить в сфере услуг, торговли и перевозки (будь то грузоперевозка промышленных товаров фурами и поездами или транспортировка нефти, газа и электроэнергии) зависит от того, что Армения и Азербайджан будут предлагать друг другу.