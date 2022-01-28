Житель Хасавюрта едва не зарезал родственника и сдался полиции

28 янв. 18:51

Поножовщину расследуют полицейские Бабаюртовского района, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне, примерно в 16:00, на окраине села Цилитль 20-летний житель Хасавюрта в ходе драки нанес три ножевых ранения в живот 23-летнему молодому человеку, также живущему в городе.

В результате он получил ранения различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.

"Немногим позднее, с явкой с повинной в отдел полиции обратился сам подозреваемый. С его слов, конфликт с пострадавшим произошел на бытовой почве и перерос в драку", - пояснили в полиции.

Оказалось, что участники драки состояли в дальних родственных связях, однако отношения между ними "подпортились несколько лет назад". С того момента между семьями постепенно возникал скандал, который вылился в итоге в противоправный инцидент.

Задержанный сообщил, что потасовку спровоцировал раненый, а он лишь давал отпор.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).