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СБ ООН обсудит ситуацию вокруг Украины 31 января

СБ ООН обсудит ситуацию вокруг Украины 31 января

Заседание СБ ООН по Украине, инициированное США, начнется в 10:00 в понедельник, 31 января, - сообщили в постпредстве Норвегии при ООН – стране-председателе Совбеза.

"Заседание назначено на 10:00 на понедельник", - цитирует собеседницу РИА Новости.

Напомним, Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются лишь как предлог для размещения максимального количества военной техники НАТО вблизи российских границ.

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