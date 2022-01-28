МИД РФ выразил обеспокоенность киргизско-таджикским инцидентом

28 янв. 18:29

Россия обеспокоена сведениями о вооруженном инциденте на границе Киргизии и Таджикистана, - сообщает сайт МИД РФ.

"Обеспокоены информацией об имевшем место накануне вечером вооруженном инциденте на киргизско-таджикской границе. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон", - говорится в сообщении, - передает РИА Новости.

Москва с одобрением восприняла достигнутые Бишкеком и Душанбе договоренности о прекращении огня и отводе вооруженных сил от границы, - заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Также Москва поддержала обращение генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася к Киргизии и Таджикистану, в котором он призвал стороны решать противоречия только мирными путями.