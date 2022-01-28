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Суд решит судьбу вороватой экс-начальницы почтового отделения в Адыгее

Суд решит судьбу вороватой экс-начальницы почтового отделения в Адыгее

В Адыгее предстала перед судом бывший начальник отделения почтовой связи, обвиняемая в крупном хищении денег.

Занимая должность начальника отделения почтовой связи станицы Севастопольская Майкопского района, обвиняемая, используя свое служебное положение, с сентября 2020 года по август 2021 года присвоила более 186 тыс рублей, вырученных за счет продажи товара, принадлежащего ФГУП "Почта России", - установило следствие, передает "АиФ-Адыгея".

Похищенными деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, - говорится в сообщении.

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