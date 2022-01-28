Суд решит судьбу вороватой экс-начальницы почтового отделения в Адыгее

28 янв. 18:14

В Адыгее предстала перед судом бывший начальник отделения почтовой связи, обвиняемая в крупном хищении денег.

Занимая должность начальника отделения почтовой связи станицы Севастопольская Майкопского района, обвиняемая, используя свое служебное положение, с сентября 2020 года по август 2021 года присвоила более 186 тыс рублей, вырученных за счет продажи товара, принадлежащего ФГУП "Почта России", - установило следствие, передает "АиФ-Адыгея".

Похищенными деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, - говорится в сообщении.