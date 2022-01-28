Раиси поздравил Хаменеи и иранский народ с выходом сборной на ЧМ-2022

28 янв. 18:15

Президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил сборную Ирана по футболу с выходом на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

"Уверенные победы нашей национальной сборной по футболу в матчах азиатского отборочного турнира принесли волну радости и счастья иранскому народу", - говорится в послании президента Исламской Республики.

Он также поздравил с этим событием верховного лидера Ирана, аятоллу Али Хаменеи и иранских граждан, передает агентство IRNA.

Напомним, 27 января в Тегеране состоялась встреча отборочного цикла к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Ирана и Ирака. Обыграв иранскую команду со счетом 1:0, иранцы обеспечили себе как минимум второе место в группе A и пробились в финальную часть ЧМ-2022. После 7 туров сборная Ирана с 19 очками возглавляет свою группу. На втором месте находится команда Южной Кореи (17 очков), на третьем – ОАЭ (9 очков).