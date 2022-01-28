Карантинные правила по коронавирусу обновили в Алматы

28 янв. 17:59

Новые санитарные правила по коронавирусу ввели в Алматы, соответствующее постановление приняла главный санитарный врач города Карлыгаш Абдижаббарова.

Объекты Ashyq могут работать в любом режиме в будние и выходные дни.

Для посетителей с "зеленым" и "синим" статусами, а также для объектов Ashyq не будут действовать никакие ограничения, если регион находится в зеленой зоне. В других случаях установлены ограничения по наполняемости объекта.

Что касается учебных заведений, то посещать занятия в очном режиме можно в детсадах по заявлению родителей; в общеобразовательных школах до 600 учеников включительно, если учеников больше 600 - только с половинной загрузкой; в начальных классах; во внешкольных учреждениях; полностью привитым детям - на усмотрение администрации.

Обучение в колледжах и вузах будет вестись в комбинированном формате: лекции - онлайн, практические занятия - очно.

Людей, контактировавших с заболевшими ковидом, не будут отправлять на карантин, если они полностью прошли курс вакцинации, и с момента второй дозы истекло менее шести месяцев.

Для других лиц на седьмой день карантина берется ПЦР-тест: при отрицательном карантин завершается, при положительном карантин автоматически завершается через 10 дней после начала изоляции.