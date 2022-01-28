Столтенберг: НАТО не осведомлена о намерениях России в ситуации вокруг Украины

28 янв. 17:45

НАТО не знает о намерениях России в ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал в ходе онлайн-мероприятия генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.



"Мы не знаем о намерениях России. Мы постоянно оцениваем ситуацию, усилили свое присутствие после 2014 года и будем принимать дальнейшие решения в зависимости от развития ситуации...", - цитирует главу организации РИА Новости.



Столтенберг также отметил, что в НАТО по-прежнему считают дипломатию лучшим решением. "Продолжаем посылать сигналы, что нападение на Украину будить иметь для России высокую цену", - добавил генсек Североатлантического альянса.

Напомним, 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее предложения по безопасности. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, письменный ответ дал возможность представить РФ более подробные предложения по уменьшению рисков и укреплению безопасности обеих сторон.