Школы Северной Осетии останутся на удаленке до 5 февраля

28 янв. 17:44

Своим указом глава Северной Осетии Сергей Меняйло сегодня из-за роста числа заболевших новым штаммом коронавируса на неделю продлил дистанционное обучение для учащихся школ и ссузов, - сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"С 31 января по 5 февраля занятия в школах и учреждениях среднего профессионального образования пройдут с применением дистанционных технологий", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также рекомендовано перевести студентов на обучение с применением дистанционных технологий и руководству вузов региона.

Работа детских садах продолжится в очном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций, а вот деятельность организаций дополнительного образования и спортивных школ приостанавливается, - говорится в документе.

Напомним, ранее школы и ссузы Северной Осетии были переведены на дистанционное обучение с 25 по 29 января.