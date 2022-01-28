Женщина сбросила ребенка к медведю в Ташкентском зоопарке

28 янв. 17:44

Страшное происшествие, которое могло обернуться трагедией, произошло в Ташкентском зоопарке. Об этом сообщает его пресс-служба.

Сегодня около полудня молодая женщина по неизвестной причине, несмотря на попытки окружающих остановить ее, сбросила маленькую девочку в вольер к кавказскому бурому медведю Зузу.

"Медведь Зузу медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел. Работники отдела "Хищные" быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел", - пояснили в зоопарке.

Девочку сразу извлекли из вольера, от падения с высоты почти 5 метров она получила ушибы, других видимых травм у нее не было.

В зоопарке подчеркнули, что благополучный исход объяснялся не только характером хищника, но и правильным обращением сотрудников с ним, которые "в работе с ним не проявляют грубости, стараются все время баловать его лакомством и могут легко управлять его поведением, даже в такой экстремальной ситуации".

Уточняется, что Зузу приехал в Ташкент из Бакинского зоопарка в 2017 году, с самого начала его все полюбили за "общительность, игривость и открытость к публике".

Правоохранители расследуют причины ЧП, за ребенком наблюдают врачи, причем все расходы на медпомощь берет на себя зоопарк.