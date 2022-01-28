Экс-глава дагестанского Манаскента стал фигурантом десяти уголовных дел

28 янв. 17:31

Дагестанские следователи возбудили десять уголовных дел о превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы села Манаскент Карабудахкентского района за незаконное выделение земельных участков, - сообщили в пресс-службе управления СК России по республике.

В 2013-2014 годах подозреваемый бесплатно выделил 10 местным жителям земельные участки площадью от 400 до 1,6 тыс кв м, находившиеся в собственности района, а чтобы придать своим действиям законный вид, он незаконно подписал и выдал местным жителям выписки из похозяйственных книг о том, что у них есть права на земельные участки, - выяснило следствие, передает "АиФ-Дагестан".

Сельчане оформили на себя эти земли, используя подложные документы, чем нанесли ущерб муниципалитету на сумму около 4 млн рублей.

Ведется следствие, по завершении которого уголовные дела в отношении экс-чиновника будут переданы в суд.