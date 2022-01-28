Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана в направлении Товузского района

28 янв. 12:55

Вечером 27 января подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханеби Товузского района. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы совершались накануне в период с 20:58 до 23:00.



В ведомстве отметили, что потерь среди личного состава и военной техники азербайджанской армии нет. В настоящее время ВС Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку.