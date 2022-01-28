Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием председателем партии "Нур Отан"

28 янв. 17:18

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с избранием председателем партии "Нур Отан".

"Сегодня отношения между нашими дружественными странами успешно развиваются, активно претворяются в жизнь совместные проекты. Мы настроены и впредь углублять сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - говорится в поздравительном письме.

Ильхам Алиев с удовлетворением обратил внимание на позитивную динамику сотрудничества и активный диалог между правящими партиями обеих стран - "Ени Азербайджан" и "Нур Отан": по его словам, связи между ними представляют собой важную составляющую двусторонних отношений.

Он выразил уверенность, что тесное взаимодействие между правящими партиями, возглавляемыми президентами, будет и в дальнейшем динамично развиваться и расширяться в интересах обоих народов и ради процветания обеих стран.

Президент пожелал казахстанскому коллеге "крепкого здоровья, счастья и новых успехов, а братскому народу Казахстана - мира и благополучия".