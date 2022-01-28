ГНФАР поддержал Центробанк Турции миллиардным депозитом

28 янв. 17:14

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) разместил в Центральном банке Турции средства в размере 1 млрд евро, - сообщили в ГНФАР.

"В январе наступившего 2022 года Госнефтефонд Азербайджана поэтапно разместил в Центральном банке Турции депозит общим объемом 1 млрд евро", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Вложение, сделанное Фондом в рамках инвестиционной стратегии ГНФАР, позитивно повлияет на финансовую стабильность в Турции, - отметили в Фонде.

Сделка завершена накануне, 27 января. Срок возвращения депозита установлен в шесть месяцев, - отмечается в сообщении.