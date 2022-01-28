"Иранские компании скоро начнут работу над конкретными проектами на освобожденных землях Азербайджана"

28 янв. 16:56

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Такое сообщение распространило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Дипломаты подчеркнули, что иранские компании вскоре приступят к работе над конкретными проектами на освобожденных территориях Азербайджана, и обменялись мнениями по этому поводу.

Главы МИД обсудили другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, выразили удовлетворение развитием различных аспектов двусторонних отношений, отметили, что свидетельствами их уровня служат итоги визита министра дорог и градостроительства Ирана Рустама Гасеми в Азербайджан и достигнутые за последнюю неделю договоренности, а также визит главы Минобороны Азербайджана Закира Гасанова в Иран и встречи, проведенные в этом контексте.

Байрамов и Абдоллахиян заявили, что реализация совместных проектов, а именно строительство нового моста через реку Астарачай и железнодорожного грузового терминала в иранской Астаре в 2022 году окажут положительное влияние на развитие двусторонних связей.

Кроме того, министры с удовлетворением уточнили, что очередное заседание Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном планируется провести в марте текущего года в Баку.