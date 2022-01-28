Путин: США и НАТО в своих ответах не учли принципиальные для России моменты

28 янв. 17:04

США и НАТО в своих ответах на предложения России по гарантиям безопасности не учли ключевые для Москвы моменты. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.



"Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО", - поведал глава российского государства.



Он подчеркнул, что Россия внимательно изучит полученные от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями.



Напомним, 17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. 26 января США и НАТО дали письменные ответы России на предложения о гарантиях безопасности.