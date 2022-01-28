"Домодедово" станет дороже для иностранных авиакомпаний

28 янв. 16:51

Московский аэропорт "Домодедово" с апреля повысит некоторые тарифы на обслуживание иностранных авиакомпаний.

Согласно информации на сайте авиагавани, на 9,6% вырастет сбор за обеспечение авиационной безопасности - до $8 за каждого вылетающего пассажира, авиабезопасность грузовых самолетов станет на 11,1% дороже, достигнув $6 за тонну максимальной взлетной массы.

Кроме того, в апреле обслуживание международных рейсов "Домодедово" будет переведено в новый сегмент пассажирского терминала Т2, который будет обходиться иностранных авиакомпания в 1,7 раза дороже - $16,5 за каждого пассажира вместо действующих сейчас $9,5 в терминале Т1.

В "Домодедово" обслуживаются следующие иностранные компании: Lufthansa, Emirates, Egypt Air, British Airways, Austrian.

Представитель "Домодедово" отметила, что рост большинства тарифов не превышает уровень накопленной инфляции, пересмотр тарифов связан с вводом в эксплуатацию нового терминала, что является общемировой практикой, пишет "Интерфакс".