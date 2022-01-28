Токаев пообещал не допустить повторения января 2022 года

28 янв. 16:45

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев взял под личный контроль расследование январских событий.

"Компетентные органы проводят расследование для выявления и привлечения к ответственности виновных лиц. Не должно быть сомнений в том, что эта работа будет осуществляться только в рамках закона. Все будет находится под надзором Генпрокуратуры и моим личным контролем. Будем непрекословно соблюдать права человека. Больше таких трагедий мы не допустим", - приводит его слова Sputnik Казахстан.

Говоря о произошедших в январе событиях, он заявил, что Казахстану удалось дать отпор радикалам сохранить независимость.

Помимо этого, Токаев подчеркнул, что январские погромы стали самым суровым испытанием за все годы независимого Казахстана. Он напомнил, что республика с успехом сдала экзамен на зрелость общества и состоятельность государства. При этом, как добавил глава государства, предстоит проделать глубокий анализ всех причин и последствий прошедших событий и извлечь уроки.



