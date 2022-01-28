Тайного похитителя мериносов осудят в Карачаево-Черкесии

28 янв. 16:44

В Прикубанском районе окончено производство по уголовному делу против 20-летнего местного жителя, обвиняемого в тайном хищении чужого имущества. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

В нем уточняется, что в октябре прошлого года обвиняемый ночью незаконно зашел на охраняемую территорию фермы у поселка Ударный и тайно похитил две овцы племенной породы "Волгоградский меринос", общей стоимостью 28320 рублей.

Обвиняемый в ходе следствия выразил искреннее раскаяние и полностью возместил ущерб.