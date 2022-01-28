Главы МИД России и Германии обсудили СВПД

28 янв. 16:38

В пятницу, 28 января, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.



В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили ход переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.



"В центре обсуждения были вопросы, связанные с предложениями, выдвигаемыми в рамках проходящего в Вене восьмого раунда многосторонних переговоров о восстановлении полноценной реализации СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее на этой неделе министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Исламская Республика готова сесть за стол переговоров с США, если это потребуется для достижения хорошего соглашения по ядерной сделке.