Третьяковка открывает в Москве новый музей

28 янв. 16:32

В Москве 29 января состоится открытие музея братьев-коллекционеров Павла и Сергея Третьяковых, сообщила, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Музей будет открыт для посещения с 29 января, посещение будет по сеансам, это семь человек каждые полчаса, 14 человек в час, всего примерно 100 человек в день", - рассказала Трегулова.

Она добавила, что работа над созданием музея длилась 6,5 лет. "Этот музей <…> наконец, отдаст должное братьям Павлу Михайловичу и Сергею Михайловичу Третьяковым. И тот, и другой были невероятно преданы своей стране и городу", - отметила глава Третьяковки.

Найти музей Третьяковых можно по адресу 1-й Голутвинский переулок, д.16, стр.1.