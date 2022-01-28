В Японии считают, что Путин заставил Запад задуматься

28 янв. 16:26

Японское издание The Japan Times заявило, что отсутствие у президента России Владимира Путина скорых и необдуманных ответов на постоянные спекуляции по поводу российской "агрессии" против Киева оставило Запад в недоумении.

"Удивительное молчание Путина на фоне украинской драмы отчасти призвано заставить Запад гадать о российских намерениях", - сказано в материале газеты.

В издании также подчеркнули внимательность и осторожность, с которой Путин формулирует свою позицию по ответу США на идеи о гарантиях безопасности.

По мнению журналистов, политика Москвы выделяется на фоне администрации Белого дома. "Похоже, что молчание по Украине — это сигнал", - проходит к такому выводу газета.