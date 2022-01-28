Азербайджан и Грузия объединятся для продвижения туристического потенциала

28 янв. 16:17

В Тбилиси представили совместный проект Азербайджана с Грузией в сфере туризма, сообщает пресс-служба Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Две страны решили объединить усилия для продвижения турсферы на целевых рынках, планируется расширить сотрудничество между туристическими отраслями Азербайджана и Грузии и усилить их продвижение на целевых туристических рынках.

Встреча замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и советника председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянана Гулузаде состоялась в Тбилиси перед презентацией проекта. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества двух стран, а также влияние пандемии на туротрасль.