В России назвали регионы-лидеры по снижению коллективного иммунитета к COVID-19

28 янв. 16:18

Вице-премьер России Татьяна Голикова перечислила регионы с наибольшим снижением коллективного иммунитета к коронавирусу COVID-19.



Она отметила, что к таковым относятся Ненецкий автономный округ (на 3,6 п.п.), Чечня (на 2,8 п.п.), Москва (на 1,8 п.п.), Московская область (на 1,4 п.п.), Ивановская область (на 0,9 п.п.), Костромская область (на 0,9 п.п.)



Вице-премьер пояснила, что снижение темпов наращивания коллективного иммунитета обусловлено утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел инфекцией более шести месяцев назад.



Голикова также подчеркнула, что если прививка или болезнь были более чем полгода назад, нужно вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких, передает РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 366 млн, из них более 5,6 млн человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России коронавирус диагностировали у 11 502 657 человек. Справились с болезнью 10 159 197 жителей страны, умерли - 329 443.