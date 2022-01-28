Сорвавшийся чартерный рейс Тбилиси-Москва осуществлен через Ереван

28 янв. 16:07

Прямой чартерный рейс Тбилиси-Москва, который должен был быть осуществлен 28 января, выполнен через Ереван. Об этом сообщили в авиакомпании Georgian Airways, передает "Sputnik Грузия".

Самолет грузинской авиакомпании должен был вылететь из Тбилиси в Москву, сегодня утром, однако незадолго до вылета СМИ стало известно, что он отменен. Как сказал директор Georgian Airways Тамаз Гаиашвили, не были соблюдены какие-то процедуры, поэтому не пришло разрешение на выполнение полета.

При этом он отметил, что после открытия продаж на прямой рейс поднялся ажиотаж, что "вызвало серьезные проблемы".

Напомним, чартерный перелет Тбилиси-Москва-Тбилиси должен был стать первым после трехлетнего перерыва. Все билеты на борт были проданы уже в среду.