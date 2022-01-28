"Поезд Победы" встретит весну в Краснодарском крае

28 янв. 15:53

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибудет на Кубань 3 февраля и останется до середины марта.

В Краснодарском крае поезд совершит следующие остановки: в Тихорецке музей будет работать 3-4 февраля, в Армавире – 5-6 марта, в Краснодаре – 10-13 марта, в Туапсе – 14-15 марта.

Чтобы посетить экспозицию, нужно заранее забронировать на сайте поездпобеды.рф бесплатный электронный билет, выбрав дату и время, уточнили в администрации региона.

"Поезд Победы" дает россиянам возможность увидеть панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемку исторических реконструкций, трехмерную компьютерную графику с моделями военной техники.