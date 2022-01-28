В Британии призвали Украину стать союзником России

28 янв. 15:51

Обозреватели британского издания The Times подвергли критике Петра Порошенко за призыв к гражданам Украины противостоять российской "агрессии".

В интервью газете бывший украинский лидер порекомендовал соотечественникам показать "в духе Черчилля" решимость успокоить "проимперски" настроенную Москву.

"Берите пример с Черчилля! Переживайте по поводу вторжения, которое не состоится, а потом передайте управление страной в руки США. Кажется, Украина уже движется в этом направлении", - заявил пользователь The Smiths.

Большинство читателей также преподали экс-главе Украины урок истории, напомнив о том, что Черчилль был союзником Советского союза во время Второй Мировой войны. Так, комментатор под ником John Fahy уточнил, что Черчилль при огромной помощи со стороны СССР защитил страну и западную цивилизацию.

"Учитесь у Черчилля и сделайте Россию союзницей", - поддержал пользователь Steven Corns.