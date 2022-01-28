СМИ: Германия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

28 янв. 15:43

Правительство Германии объявило персоной нон грата сотрудника российского консульства в Мюнхене, дипломат подозревается в шпионаже, передает Der Spiegel.

"Федеральное правительство выслало из страны российского дипломата. Сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен "нежелательной персоной", - сообщает издание со ссылкой на собственные сведения.

По данным журнала, дипломат якобы являлся сотрудником российской Службы внешней разведки (СВР). Он был задержан в рамках расследования в отношении россиянина Ильнура Н., работавшего на естественнонаучной кафедре одного из университетов ФРГ. Ильнур Н. Был задержан в прошлом году, на этой неделе появилась информация о том, что федеральная прокуратура Германии выдвинула против него обвинения по делу о шпионаже в пользу РФ. В ФРГ полагают, что СВР проявляла интерес к этапам разработки космической ракеты-носителя Ariane Европейского космического агентства (ЕКА).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что в Москве не знают о задержании людей в Германии по обвинению в передаче СВР секретов космической программы.