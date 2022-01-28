Российский корабль, прозванный "убийцей городов", способен навредить экономике Великобритании

28 янв. 15:40

Британский военный эксперт Роб Кларк из Общества Генри Джонса считает, что российская атомная подлодка К-329 "Белгород" (может повторить судьбу "Курска") способна вызвать "невероятный хаос" в Королевстве.

По его мнению, в корабле могут поместиться смертоносные торпеды "Посейдон", одна небольшая подлодка и беспилотники для секретных миссий.

"Это настоящий убийца городов", - приводит слова Кларка газета Daily Star.

Он также заметил, что дроны атомохода способны нанести вред экономике и связи Великобритании при помощи повреждения подводных кабелей.