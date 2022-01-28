В Москве еще раз реабилитируют пособника нацистов Гарегина Нжде

28 янв. 15:00

Через два часа в Москве в Молодежном центре Союза армян России в очередной раз состоится показ пропагандистского фильма "Гарегин Нжде" 2013 года, представляющего в героическом ключе биографию отца современного армянского ультранационализма и тюркофобии, пособника нацистов Гарегина Тер-Арутюняна. Показ приурочен к 30-летию создания армии Республики Армения и 9-летию мировой премьеры этой националистической агитки.



Накануне в России отмечали 78-летие полного снятия блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне, а во всем мире – День памяти жертв Холокоста. Однако националистов соседство таких важных дат борьбы с нацизмом не смущает, им кажется, что они живут в особом, личном пространстве, на которое ни логика, ни этика общей исторической памяти о Второй мировой войне не распространяется. Они продолжают отрицать несмываемость нацистского прошлого Гарегина Нжде, продолжают говорить, что им можно закрывать глаза на его сотрудничество с Третьим Рейхом.



И они продолжают строить культ пособника нацистов Гарегина Нжде в России, в Москве. Националисты делают это без всякого стеснения, открыто размещают объявления в сети. На странице агитки на "Кинопоиске" сотрудник Третьего Рейха до сих пор значится как "выдающийся армянский политический и военный деятель", и ни слова не сказано о том, как его диверсионно-террористические группы убивали советских граждан в тылу Красной Армеии в годы Великой Отечественной войны.



В самом фильме этого ведь тоже нет: агитка никак не показывает решение Нжде поддержать Третий Рейх ради собственной националистической мечты об оккупации турецких земель, не озвучивает его лозунг "Кто умирает за Германию – тот умирает за Армению", не воспроизводит сцены терактов против мирного советского населения. Есть российские актеры Чулпан Хаматова и Михаил Ефремов, чтобы привлекать внимание к агитке их именами, есть пропаганда армянского ультранационализма, но нет правды.



Важно, что в России вся историческая правда о Гарегине Нжде задокументирована. К примеру, в докладе МИД РФ от 6 мая 2019 года "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", где в разделе Армения сказано: "Бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Г. Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом".



В 6-м томе 12-томной энциклопедии "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", изданной Минобороны РФ, на странице 546 зафиксировано: "В рамках агентурного дела на абвергруппу-114 ("Дромедар") контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники Смерш задержали, не допустив совершения ими диверсионно-террористических актов, а остальных объявили в розыск".



То есть для России Гарегин Нжде – это пособник нацистов, его вина установлена и доказана. Поэтому те, кто его оправдывают, пытаются приуменьшить его роль в нацистской агрессии или предложить закрыть глаза на факты, нарушают статью 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – "Реабилитация нацизма". Добавить к этому нечего. Прославление пособника нацистов Гарегина Нжде на территории России должна быть пресечено.