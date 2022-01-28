Нурмагомедов позвал Дэвида Бекхэма на турнир Eagle FC

28 янв. 15:29

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории, а ныне глава организации Eagle FC, Хабиб Нурмагомедов пригласил бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Дэвида Бехэма посетить турнир его промоушена.



По его словам, он отправил сообщение знаменитому английскому футболисту около месяца назад.



"Я отправил ему сообщение примерно месяц назад. Спасибо за напоминание. Я сегодня ему оставлю сообщение, и, возможно, он придёт на шоу", - цитирует Хабиба Чемпионат.com.



Напомним, турнир Eagle FC 44 пройдет в Майами (США) в ночь с 28 на 29 января. Главным событием шоу станет поединок между российским бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и представителем Нидерландов Тайроном Спонгом.