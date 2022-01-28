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Нурмагомедов позвал Дэвида Бекхэма на турнир Eagle FC

Нурмагомедов позвал Дэвида Бекхэма на турнир Eagle FC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории, а ныне глава организации Eagle FC, Хабиб Нурмагомедов пригласил бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Дэвида Бехэма посетить турнир его промоушена.
 
По его словам, он отправил сообщение знаменитому английскому футболисту около месяца назад.
 
"Я отправил ему сообщение примерно месяц назад. Спасибо за напоминание. Я сегодня ему оставлю сообщение, и, возможно, он придёт на шоу", - цитирует Хабиба Чемпионат.com.
 
Напомним, турнир Eagle FC 44 пройдет в Майами (США) в ночь с 28 на 29 января. Главным событием шоу станет поединок между российским бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и представителем Нидерландов Тайроном Спонгом.

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