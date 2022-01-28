Астрономическая станция появится на освобожденных территориях Азербайджана

28 янв. 15:09

В ближайшем будущем на освобожденных землях Азербайджана будет построена новая астрономическая станция, рассказал исполнительный директор Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Нариман Исмаилов.

Профессор сообщил, что руководство НАНА поддержало идею о строительстве астрономической станции на освобожденных землях. На территории обсерватории планируется также установить современные роботизированные телескопы и создать центральный космический полигон для изучения Земли посредством спутниковых наблюдений.

Новая обсерватория будет способствовать трансформации Шамахинской астрофизической обсерватории в международный научный центр по изучению ближнего и дальнего космоса, добавил ученый.