Из-за чего конфликтуют Кыргызстан и Таджикистан?

Что-то совсем уж неспокойно становится в Средней Азии. Сначала Казахстан, а накануне вновь схлестнулись кыргызские и таджикские военные. Все это происходит в довольно сложное время, когда Россия ведет с США переговоры по безопасности (буквально два дня назад НАТО и Вашингтон ответили на наши предложения). Во время беспорядков в Казахстане, некоторые эксперты тут же начали искать иностранный след. Они доказывали, что это все треклятые англосаксы, которые хотят ослабить переговорные позиции Лаврова в Женеве. Уже предполагаю, что такое же объяснение кто-то ищет для конфликта Таджикистана и Кыргызстана. На самом деле, эта версия звучит привлекательно. Ведь противники России были бы заинтересованы в том, чтобы ослабить ее евразийский проект. Нанести удар с трех сторон – на Западе (Украина, Беларусь), с юга – Южный Кавказ и юго-востока – в Средней Азии. Но аргумент без доказательств всегда остается гипотезой.

Что касается Казахстана и его соседей, то это внутренние истории и разногласия. Если в Казахстане мы стали свидетелями борьбы элит, то Кыргызстан и Таджикистан скандалят по естественным географическим причинам. Впрочем, как и некоторые другие постсоветские страны. Симптомы многих конфликтов в СНГ связаны с распадом СССР. При советской власти строго определенных границ между республиками не было: таджики свободно ездили в Кыргызскую ССР, азербайджанцы - в Армянскую ССР и так далее. Но как только в 1991 году народы разошлись по национальным квартирам, начались кровопролитные войны. У Кыргызстана и Таджикистана 900 км границы до сих пор не делимитированы. У республик есть анклавы, присоединенные лишь тонкой полосой территории. Например, чтобы попасть из таджикского анклава Ворух в Душанбе, надо пересекать кыргызские владения. А кыргызы в свой анклав Баткен едут по дороге, пересекающей территорию Таджикистана. Именно из-за этого случилось последнее обострение.

Таджикские силовики обвинили граждан Кыргызстана в том, что 27 января они насильно остановили машину гражданина Таджикистана и закидали таджикские авто камнями. Власти же Киргизии утверждают, что причиной конфликта стала блокировка таджиками трассы Баткен-Исфана. Бытовой конфликт быстро перерос в конфликт пограничников. Таджики начали применять минометы и гранатометы, а кыргызы задействовали беспилотники. В результате конфликта с обеих сторон пострадали 17 человек, погибли два гражданина Таджикистана. Властям Кыргызстана пришлось эвакуировать целые села подальше от мест боевых действий. 1,5 тыс человек разместили на гособъектах и в школьных спортзалах. Хотя руководители двух стран вскоре договорились о мирном решении конфликта и даже о проведении совместного патрулирования, скорее всего, проблема этим не решится.

С 2014 года произошло уже 10 серьезных столкновений на границе двух государств. Последнее состоялось минувшей весной, тогда погибли 20 человек с двух сторон, 150 получили ранения. Метастазы распада СССР будут и дальше вносить раздор между кыргызами и таджиками, пока они не определят свои границы. Спор за территорию обостряется еще и тем, что на границе находятся водные ресурсы и пастбища. Каждая из республик хочет иметь их в избытке, чтобы развивать сельское хозяйство. Несмотря на это, понятно, что в решении конфликта нужны компромиссы и надежные посредники. Как будет выглядеть компромисс, нужно решить самим республикам. Но точно ясно, что лучшим посредником в вопросе может быть Россия. И Таджикистан, и Киргизия входят в ОДКБ и ЕАЭС. В обеих странах есть российские военные базы. Кроме того, у Москвы нет заведомых симпатий ни к одной из сторон. Сомневаться в беспристрастности России не приходится. Именно благодаря вмешательству генсека ОДКБ удалось погасить последнюю эскалацию.

Перемирие важно для всех трех игроков. Кыргызстан и Таджикистан – небогатые страны, и любые конфликты дорого обходятся их населению и властям, так как способны вызвать голод, протесты и революции. Не будем забывать, что рядом находится Афганистан и радикальные элементы всегда могут использовать хаос в своих интересах. Россия же хочет мира в Евразийском союзе, поэтому заинтересована в скорейшем решении спора Бишкека и Душанбе. Мир внутри ОДКБ позволит Москве сконцентрироваться на других вопросах, таких как переговоры с США, мир на Донбассе и так далее.

При этом одного режима прекращения огня недостаточно. Кыргызстану и Таджикистану надо использовать свои особые отношения с Россией и пригласить ее в качестве наблюдателя и посредника при демаркации границ. Опыт посредничества России в определении границ Армении и Азербайджана уже доказал довольно высокую эффективность Москвы в таких вопросах.