Лукашенко рассказал о трех абсолютно неприемлемых для себя вещах

28 янв. 15:02

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, перечислил три абсолютно неприемлемых для себя вещи.

"Как-то недавно в узком кругу, не знаю, с чего появился этот вопрос, у меня спросили - что для меня неприемлемо? Может, еще что-то, но три вещи - это точно. Первое - плач детей, простите меня, насилование женщин и убийство животных", - цитирует белорусского лидера ТАСС.

По словам Лукашенко, для него все это запредельно и недопустимо.

Глава государства также отметил, что поддержит инициативу, если депутаты разработают законопроект о наказании для тех, кто по-скотски обращается с животными.