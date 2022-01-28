Чиновники привели к потере крупного инвестора в Дагестане

28 янв. 14:59

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что условия местных чиновников привели к тому, что агропромышленный холдинг "Эко-культура" отказался вложить более 30 млн рублей готов был вложить в строительство тепличного комплекса на юге республики.

Он отметил, что холдинг отказался от запуска нового проекта из-за "некоторых муниципальных чиновников, которые начали выставлять свои условия прежде, чем инвестор успел вообще что-либо сделать!".

Подчеркивается, что инвестор принял решение о строительстве высокотехнологичного тепличного комплекса в Кабардино-Балкарии.

"Налоговые поступления будут не в бюджет Республики Дагестан, а в бюджет Кабардино-Балкарии. Это же еще и репутация республики! Зато мы землю сохранили, которая и дальше будет простаивать не вовлеченная в сельхозоборот", - цитирует Меликова его пресс-служба.