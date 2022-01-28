Израиль дал россиянам, привитым "Спутником V", возможность получать "зеленый сертификат" заранее

28 янв. 14:51

Власти Израиля облегчили процедуру въезда для вакцинированных "Спутником V" россиян.

"Сегодня принято решение облегчить процедуру въезда в Израиль для российских туристов, вакцинированных "Спутником V". Таким образом, туристы, привитые в течение последних шести месяцев и получившие положительный результат анализа на наличие антител, сделанного на территории РФ в одной из признанных Минздравом Израиля лабораторий, смогут заранее подать необходимые документы на сайте министерства здравоохранения и получить зеленый сертификат еще до вылета в Израиль", - сообщает в пятницу пресс-служба министерства туризма страны.

Ранее туристы, привитые "Спутником" должны были сдавать анализ на антитела в аэропорту Бен-Гурион в Израиле.

Минздрав Израиля в ближайшее время опубликует список утвержденных лабораторий в России.