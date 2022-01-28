Стало известно, почему не состоялся чартерный рейс из Тбилиси в Москву

28 янв. 14:51

Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили в интервью разным СМИ назвал противоречащие друг другу причины отмены прямого рейса Тбилиси-Москва, который должен был состояться 28 января.

В телефонном разговоре с "Радио Свобода" Гаиашвили заявил, что причиной стала рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Грузии и России. "Да, мы сами отменили рейс, это прерогатива авиакомпании, а не кого-то еще. И нам нечего терять", - подчеркнул он. При этом в интервью Mtavari Arkhi Гаиашвили, что рейс был отменен из-за ажиотажа в СМИ и нарушения процедур. "Такой ажиотаж разразился, что вызвал серьезные проблемы. Из-за активности журналистов вспыхнул ажиотаж, и был отменен. Нам больше не дали разрешение на осуществление полета. Процедуры не были соблюдены, поэтому разрешение не поступило", - цитирует Гаиашвили "Грузия Online".

Напомним, чартерный перелет Тбилиси-Москва-Тбилиси должен был стать первым после трехлетнего перерыва. Все билеты на борт были проданы.