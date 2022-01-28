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Педофилы-рецидивисты будут получать пожизненные сроки в России

Педофилы-рецидивисты будут получать пожизненные сроки в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Документ опубликован на сайте правовой информации.

В законе подчеркивается, что пожизненное заключение коснется педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет, случаев, когда жертвами стали два и более ребенка, ситуации, сопряженные совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Стоит добавить, что в статьи 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РФ будут внесены поправки.

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