Педофилы-рецидивисты будут получать пожизненные сроки в России

28 янв. 14:42

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Документ опубликован на сайте правовой информации.

В законе подчеркивается, что пожизненное заключение коснется педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет, случаев, когда жертвами стали два и более ребенка, ситуации, сопряженные совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Стоит добавить, что в статьи 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РФ будут внесены поправки.