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Путин и постоянные члены Совбеза обсудили Концепцию внешней политики России

Путин и постоянные члены Совбеза обсудили Концепцию внешней политики России

Президент России Владимир Путин и постоянные члена Совета безопасности обсудили проект обновленной Концепции внешней политики РФ.

Глава государства отметил, что проект обновленной редакции Концепции внешней политики России подготовило министерство иностранных дел. "Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования", - сказал Путин.

Он также отметил, что внешнеполитическое ведомство учло в документе изменения, происходящие в мире. "В том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние 5 лет", - цитирует президента ТАСС.

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