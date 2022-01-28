Путин и постоянные члены Совбеза обсудили Концепцию внешней политики России

Президент России Владимир Путин и постоянные члена Совета безопасности обсудили проект обновленной Концепции внешней политики РФ.
Глава государства отметил, что проект обновленной редакции Концепции внешней политики России подготовило министерство иностранных дел. "Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования", - сказал Путин.
Он также отметил, что внешнеполитическое ведомство учло в документе изменения, происходящие в мире. "В том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние 5 лет", - цитирует президента ТАСС.