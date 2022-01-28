В новый политсовет Nur Otan не вошли Дарига Назарбаева и Аскар Мамин

28 янв. 14:34

Обновлен состав политического совета правящей партии Nur Otan.

Ранее на внеочередном съезде председательство в правящей партии перешло от Нурсултана Назарбаева президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.

Из политсовета партии выведены депутат мажилиса парламента Казахстана, дочь первого президента Дарига Назарбаева, экс-премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек и другие. Состав политсовета правящей партии обновился на 55% - стало больше представителей гражданского сектора, на 30% сократилось количество госслужащих, на 10% стало больше представителей сферы образования. Доля НПО и СМИ в составе политсовета партии Nur Otan увеличилась более чем в два раза.

Кроме того, в совете стало больше женщин - 33,7% и молодежи (до 35 лет) - 13%.