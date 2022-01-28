Лукашенко: Россия не собирается поглощать Беларусь

28 янв. 14:18

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем послании к белорусскому народу и парламенту, что у России нет целей поглощения республики.

Он напомнил, как на недавних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным журналисты спросили, в чем суть интеграции двух стран. Ответом Путина, как сообщил Лукашенко, было то, что России нужно создать совместно с Беларусью мощную основу экономической интеграции, построить фундамент будущих отношений. "Это их понимание, и не надо сегодня упрекать Россию, что она хочет поглотить Беларусь. Нет таких целей. Этого никогда не будет, и целей таких у руководства России нет", - цитирует белорусского лидера ТАСС.

Лукашенко также подчеркнул, что Россия является партнером номер один для Беларуси. По его словам, страны последовательно двигаются по пути экономической интеграции. "Практически половину наших товаров экспортируем в эту страну. По самым скромным оценкам, прирост ВВП Беларуси только за счет интеграции с Россией составит более 2%", - поведал глава президент республики.