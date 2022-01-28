Азербайджан в 2022 году намерен разминировать 40 тыс га освобожденных территорий

28 янв. 14:14

В 2022 году на освобожденных территориях Азербайджана очистить от мин и неразорвавшихся боеприпасов планируется 40 тыс га, сообщил в пятницу руководитель аппарата Кабмина республики Руфат Мамедов.

В целях ускорения и расширения работ по разминированию, в Агдамском районе был создан новый мобильный полевой лагерь для саперов Агентства Азербайджана по разминированию, рассказал он.

Руфат Мамедов сообщил, что в прошлом году удалось реализовать 95 проектов, "целью которых является создание на освобожденных территориях необходимой базовой инфраструктуры, в том числе транспортной и энергетической", сельскохозяйственной, промышленной. "Также были реализованы проекты по восстановлению и реконструкции населенных пунктов для возвращения граждан на эти территории", - указал он.