Узбекский повар приготовил москвичу плов и прославился (ФОТО)

28 янв. 14:03

Неизвестный повар из Узбекистана стал героем соцсетей после того, как один из посетителей кафе поделился трогательной историей.

Житель Москвы заказал в кафе плов, попросив положить в блюдо двойную порцию моркови. Повар оставил послание клиенту на коробке с заказом.

"Брат извинити пжалуста марковки болши не было. Я повр", – написал узбекистанец.

Москвич не расстроился из-за нехватки моркови в плове, а был приятно растроган искренностью добросовестного повара.

Фотография с извинениями разлетелась по соцсетям, теперь многие москвичи интересуются адресом кафе, так как хотели бы отведать блюда, которые готовит такой искренний повар из Узбекистана.